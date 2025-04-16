Beyaz Saray: Çin'e bazı kalemlerde yüzde 245 vergi uygulanacak

Beyaz Saray, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin, daha önce yürürlükte olan tarifelerle birlikte toplamda yüzde 245'e ulaştığını bildirdi.

Beyaz Saray'ın dün yayımladığı bilgi notunda, Çin'in misilleme tarifeleri sonucunda bu ülkeden yapılan ithalatın yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya olduğuna dair bir ifadenin yer alması bazı kafa karışıklıklarına yol açmıştı.

AA muhabirine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan tarife oranlarına açıklık getirdi.

Yetkili, yüzde 125 oranındaki karşılıklı tarifelere, yüzde 20 oranındaki fentanil tarifeleri ve 301. Madde kapsamındaki tarifelerin dahil edildiğini, bu gümrük vergisi oranlarının da ürününe göre yüzde 7,5 ile yüzde 100 arasında değiştiğini belirtti.

Elektrikli araçlar ve enjektörler gibi ürünlerin 301. Madde kapsamında yüzde 100 gümrük vergisine tabi olduğunu kaydeden yetkili, bu ürünlere aynı zamanda fentanil tarifesi ve karşılıklı tarifelerin de uygulandığını, böylece toplam gümrük vergisi oranının yüzde 245'e ulaştığını bildirdi.