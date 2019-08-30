Westerhout'un istifasının Trump'ın ailesiyle ilgili bilgileri ve Beyaz Saray içinde yaşananların gazetecilerle paylaşıldığının öğrenmesi sonrası gerçekleştiği bilgileri paylaşılırken, perşembe günü gerçekleşen bir toplantıda Westerhout ve gazeteciler arasında yapılan 'kayıt dışı' konuşmaların duyulduğunu ve yine bu konuşmaların Trump'ın kulağına gittikten sonra özel asistanın istifa ettiği de iddialar arasında yer aldı.

Trump yönetiminden eski bir personel de Trump-Westerhout arasında yakın denilebilecek bir ilişki olduğunu 'ailesi hakkında konuşmanın Trump'ın 'kırmızı çizgisi' olduğunu aktardı.

Westerhout'un artık Beyaz Saray'a kabul edilmediği, Beyaz Saray telefonunun da iptal edildiği aktarıldı.