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Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi: Teknoloji devleri uyarıldı

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka üzerine çalışan teknoloji şirketi yöneticilerinden halkı koruyacak adımlar atmalarını istedi.

Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi: Teknoloji devleri uyarıldı
BBC TÜRKÇE
yapay zekaGetty Images

ABD Başkanı Joe Biden, yapay zeka üzerine çalışan teknoloji şirketi yöneticilerinden halkı koruyacak adımlar atmalarını istedi.

Beyaz Saray’da yapılan görüşmeye Google, Microsoft ve OpenAI yöneticileri katıldı.

OpenAI, ChatGPT isimli yapay zeka sohbet robotunu üreten şirket.

İki saatlik görüşmede, Biden’ın, sektörün daha sıkı şekilde denetlenebileceği uyarısını yaptığı belirtiliyor.

Bard ve ChatGPT gibi programlar, yapay zekanın geleceği konusunda tartışma başlattı.

Bu programlar, sıradan kullanıcıların gelişmiş yapay zeka sistemlerini kullanmasına olacak sağlıyor.

Bunlar, sunum hazırlama, sanki bir insan elinden çıkmış gibi şiir yazabilme ve farklı kaynaklardan gelişmiş özetler çıkarabilme kapasiteleriyle dikkat çekiyor.

Beyaz Saray’daki görüşmede, yöneticilere, ürünlerinin güvenliğininden onların sorumlu olduğu hatırlatıldı.

Biden yönetimi, yapay zekayı kapsayacak şekilde yeni düzenlemeler yapılabileceği uyarısında da bulundu.

OpenAi CEO’su Sam Altman, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, yöneticilerin “sürpriz şekilde yapılması gerekenler konusunda aynı düşüncede olduğunu” söyledi.

Yapay zeka ile ilgili düzenleme getirme çağrıları siyasetçilerin yanında teknoloji dünyasının önemli isimleri tarafından da dile getiriliyor.

Google'dan ayrılan ve yapay zekanın 'babası' olarak bilinen Geoffrey Hinton isimli bilim adamı, tehlikelerin bazılarının “çok korkutucu” olduğunu söylemişti.

Mart ayında Elon Musk ve Apple kurucusu Steve Wozniak, bu teknolojinin kullanıma açılmasının durdurulmasını istedi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise böyle bir adımın, ileride olabilecek problemleri önlemeyeceğini savundu.

Gates, yapay zeka teknolojisindeki ilerlemenin nasıl en iyi şekilde kullanılabileceğine odaklanılması gerektiğini söylüyor.

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