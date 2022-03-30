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Haberler Dünya GERİLİM İDDİASI! Beyaz Saray'dan çok çarpıcı Putin iddiası: Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim! - En Son Haberler
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Son dakika... Beyaz Saray: Putin Ukrayna ile olan savaşta yanlış yönlendirildi

Son dakika... Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı

GERİLİM İDDİASI! Beyaz Saray'dan çok çarpıcı Putin iddiası: Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilim! - En Son Haberler
Beyaz Saray'dan çok çarpıcı Putin iddiası
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HABERTURK.COM

Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğine ve bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Amerikan basınında yer alan, "ABD'nin elinde Putin'in yanlış yönlendirildiğine ilişkin istihbarat bulunduğuna" dair iddialara yanıt verdi.

Putin'in bu konudaki görüşleri konusunda yorum yapamayacağını belirten Bedingfield, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak şunu söyleyebilirim ki; elimizde Putin'in Rus ordusu tarafından yanlış yönlendirildiğini hissettiğine ve bunun da Putin ile askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair bulgular var. Putin'in Rus ordusunun ne kadar kötü performans gösterdiğine ve ekonominin yaptırımlardan ne kadar kötü etkilendiğine dair yanlış bilgilendirildiğine inanıyoruz."

Bedingfield, Putin'in danışmanlarının kendisine gerçeği söylemekten korktuğuna işaret ederek, "Putin'in savaşının gitgide daha büyük bir stratejik hataya dönüştüğü ve bunun da Rusya'yı uzun vadede uluslararası arenada daha zayıf ve daha izole hale getirdiği çok açık." değerlendirmesinde bulundu.

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