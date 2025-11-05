Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyaz Saray'dan Taylor Swift şarkısı için açıklama - magazin haberleri

        Beyaz Saray'dan Taylor Swift şarkısı için açıklama

        Seçimde Kamala Harris'i açıkça desteklediği için Donald Trump'ın şimşeklerini üzerine çeken Taylor Swift, Beyaz Saray'da... Ama kendisi değil, şarkısıyla... Şaşırtan hamleye Beyaz Saray'dan yanıt geldi: Tebrikler, kandırıldınız

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 12:30 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyaz Saray'dan 'Taylor' açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videolardan birinde Taylor Swift şarkısını kullandı. ABD'li şarkıcının 'The Fate of Ophelia' (Ophelia'nın Kaderi) adlı şarkısı, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance'ın fotoğraflarına altyazı olarak kullanıldı, hatta videoya Trump'ın sabıka fotoğrafı bile eklendi.

        2024 seçiminde Kamala Harris'i açıkça destekleyen ve bu yüzden Donald Trump'ın şimşeklerini üzerine çeken Taylor Swift'in şarkısının Beyaz Saray tarafından seçilmesi, şaşkınlıkla karşılandı.

        REKLAM

        Variety Dergisi, Taylor Swift şarkısını kullanmasıyla ilgili yetkililerden yorum isteyince, Beyaz Saray, Variety'nin de adını vererek, videoyu yaygınlaştıran haber kuruluşlarını eleştiren bir açıklama yayımladı.

        Beyaz Saray, açıklamasında; "Variety gibi sahte haber medyası markalarının bunları nefes nefese yayacağını bildiğimiz için bu videoyu yaptık. Tebrikler, kandırıldınız" ifadesine yer verildi.

        Beyaz Saray'ın Taylor Swift şarkısını kullanması, Kamala Harris'i desteklemesi ve Trump'ın bunun üzerine açıkça, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" demesi göz önüne alındığında şaşırtıcı bulundu. Ancak Trump, bu açıklamasından aylar sonra, nişanlandığı için Swift'i tebrik etmişti.

        Swift'in 2023'ten bu yana birlikte olduğu Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile ağustos ayında nişanlandığını duyurmasının ardından Trump, "Onlara sevgiler gönderiyorum. Bence Travis Kelce harika bir oyuncu. O harika bir adam ve bence Taylor Swift de harika bir insan. Bu yüzden onlara mutluluklar diliyorum" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Taylor Swift
        #beyaz saray
        #Donald Trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?