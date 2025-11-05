Beyaz Saray'dan Taylor Swift şarkısı için açıklama

Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından yayınlanan videolardan birinde Taylor Swift şarkısını kullandı. ABD'li şarkıcının 'The Fate of Ophelia' (Ophelia'nın Kaderi) adlı şarkısı, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance'ın fotoğraflarına altyazı olarak kullanıldı, hatta videoya Trump'ın sabıka fotoğrafı bile eklendi.

2024 seçiminde Kamala Harris'i açıkça destekleyen ve bu yüzden Donald Trump'ın şimşeklerini üzerine çeken Taylor Swift'in şarkısının Beyaz Saray tarafından seçilmesi, şaşkınlıkla karşılandı.

Variety Dergisi, Taylor Swift şarkısını kullanmasıyla ilgili yetkililerden yorum isteyince, Beyaz Saray, Variety'nin de adını vererek, videoyu yaygınlaştıran haber kuruluşlarını eleştiren bir açıklama yayımladı.

Beyaz Saray, açıklamasında; "Variety gibi sahte haber medyası markalarının bunları nefes nefese yayacağını bildiğimiz için bu videoyu yaptık. Tebrikler, kandırıldınız" ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray'ın Taylor Swift şarkısını kullanması, Kamala Harris'i desteklemesi ve Trump'ın bunun üzerine açıkça, "Taylor Swift'ten nefret ediyorum" demesi göz önüne alındığında şaşırtıcı bulundu. Ancak Trump, bu açıklamasından aylar sonra, nişanlandığı için Swift'i tebrik etmişti.