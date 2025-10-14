Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Koray Avcı Çakman oldu

Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından, kadın yazarların ilkgençlik edebiyatındaki üretimlerini desteklemek ve edebiyatta fırsat eşitliğini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü bu yıl üçüncü kez sahibini buldu. 2025 ödülünün kazananı, 'Dr. Kimo’nun Laboratuvarı' adlı kitabıyla Koray Avcı Çakman oldu. Çakman, aynı zamanda 75 bin TL tutarındaki para ödülünün de sahibi oldu.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul Modern’de düzenlenen törende, açılış konuşmasını Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı yaptı. Bugünün dünyasının belirsizliklerle dolu olduğunu ama gençlerin hayal gücünün, daima geleceğe dair umut verdiğini belirten Bülent Eczacıbaşı, “Onlara sunulan her özgün hikâye, gençlerin kişisel yolculukları kadar yarının toplumunu da şekillendiriyor. Ve kendi kültürümüzden, kendi sesimizden çıkan eserler, gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra daha adil, daha yaratıcı ve daha umut dolu bir dünyanın mümkün olduğuna dair güven aşılıyor. Bu ödülün kadın yazarlara adanmış olması ise ayrı bir anlam taşıyor. Kadın kalemlerin sesini daha gür duyurması, gençlerin edebiyatla kurduğu bağın çeşitlenmesine ve daha kapsayıcı bir gelecek vizyonunun gelişmesine katkı sağlıyor” dedi.

Seçici Kurul Başkanı Prof. Dr. Jale Parla da Koray Çakman'ın 'Dr. Kimo'nun Laboratuvarı' kitabında öyküyü oyun teması ekseninde kurarken geleneksel/modern, doğal/yapay, aklın gücü/hayal gücü ikiliklerini ince bir mizahla karşı karşıya getirdiğini vurgulayarak, "En önemlisi de insanın yapay zekayla gireceği oyunlarda oyunun kurallarının nasıl belirleneceği sorusunu yanıtsız bırakarak genç okurunu geleceği düşünmeye, hatta bu gelecek konusunda kaygı duymaya davet etmiş. İşte bu meseleyi bir büyüme deneyimine başarıyla yerleştirdiği için jürimiz bu yılın Beyhan Eczacıbaşı İlk Gençlik Edebiyat ödülünü oybirliğiyle Sayın Koray Avcı Çakman'a verdi" diye konuştu. Beyhan Eczacıbaşı İlkgençlik Edebiyatı Yılın Kadın Yazarı Ödülü'nü kazanan Koray Avcı Çakman ise konuşmasında, ilkgençliğin çoğu zaman 'çocukluğun bittiği, yetişkinliğin başlamadığı' bir ara durak olarak görüldüğünü ifade ederek, "Oysa ben bunun tam tersine inanıyorum. İlkgençlik edebiyatı da bir ara alan değil; düşüncenin, hayalin ve kimliğin merkezidir. Gençler için yazmak, aslında gelecekle konuşmaktır. Bugün kurulan edebi bağ, yarının dünyasını şekillendirecek düşüncelerin tohumu olabilir" dedi.

Bu yıl da Türkiye'nin önde gelen edebiyatçılarından oluşan seçici kurul; Prof. Dr. Jale Parla başkanlığında, Prof. Dr. Nüket Esen, Prof. Dr. Sibel Irzık, Müge İplikçi ve Asuman Kafaoğlu Büke'nin katılımıyla değerlendirmelerini yaptı. Kurul, ilkgençlik döneminin sorgulamalarını, yaratıcılığını ve enerjisini yansıtan eserleri öncelikli olarak dikkate aldı. Kitap hakkında 'Dr. Kimo'nun Laboratuvarı', teknolojiyle hayatın kesiştiği noktaları genç okurlara heyecan verici bir kurguyla aktarıyor. Hikâyede, Ateş'in babasının açtığı organik kültür merkezi ve mahalleye bağışlanan bilgisayar üzerinden başlayan yolculuk, sürükleyici bir sanal oyun deneyimine dönüşüyor. Karakterler, Dr. Oyun ve Dr. Kimo'nun rehberliğinde nefes kesen bir maceraya dahil oluyor. Yazar hakkında Gazi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Koray Avcı Çakman, uzun yıllardır çocuk edebiyatı alanında eserler ortaya çıkarıyor. Drama liderliği de yapan yazar çeşitli dönemlerde TRT'ye çocuk öyküleri ve senaryolar yazdı. 2006 yılı Ömer Seyfettin Öykü Yarışması'nda mansiyon, II. Behiç Erkin Öykü Yarışması'nda üçüncülük ödülü, 'Arkadaşım Flamingo' Temalı Çocuk Öyküleri Yarışması'nda ve II. Kelen- deris Öykü Yarışması'nda ikincilik ödüllerini kazanan yazar, 2012 yılında Eğitimsen Öykü Yarışması'nda 'Köye Yazar Geldi' ile Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.