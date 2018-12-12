Kayseri Şehir Hastanesinde, 3 Tesla MR görüntüleme sistemi hizmete girdi. AA'nın haberine göre; özellikle beyin hastalıklarına ve prostat kanserine hızlı tanı koymayı sağlayan 3 Tesla MR'dan anestezi uygulanarak da yararlanılabiliyor.
Doktorun uygun gördüğü hastaların dışında, çocuk ve hareket etmemesi sağlanamayan hastalar, uygulanan anestezinin ardından MR cihazına giriyor.
Çok az sayıdaki hastanede bulunan 3 Tesla MR görüntüleme sisteminden Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalar da yararlanabiliyor.
ÖZELLİKLE PROSTAT KANSERİ VE BEYİN HASTALIKLARINDA HASSAS GÖRÜNTÜ ALINABİLİYOR
3 Tesla MR görüntüleme yöntemiyle ilgili bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Arık, bu yöntemle özellikle prostat kanserinde ve beyin hastalıklarında hassas görüntü alabildiklerini söyledi.
Küçük çocuklar için de görüntüleme yönteminin çok avantajlı olduğuna dikkati çeken Arık, şöyle konuştu: "Özellikle çocuklarda rahat kullanıma sahip. Hareket etmeye dayalı görüntüde yaşanan bozulmalar burada daha az. Çoğu klinikte bulunan 1,5 Tesla MR'a göre daha geniş olduğu için hastalar içinde rahat ediyor. 1,5 Tesla MR'ın 2 katı kadar manyetik alan üretebildiği için çok fazla detay verebiliyor. Kas, iskelet sistemi hastalıklarında yağ ve su ayrımını çok iyi yapabiliyor. Kıkırdak hasarlarını daha detaylı görebiliyoruz, 1,5 tesla da bunu görmek mümkün değil. Özellikle kanser hastalarını daha erken aşamada yakalayabiliyoruz. Beyin hastalıklarında, örneğin MS gibi çok daha hassas görüntü verebiliyor. Türkiye'de yaklaşık 20 tane 3 Tesla MR cihazı var biri de Kayseri Şehir Hastanesinde. Bu cihaz bize daha ince kesit alma imkanı sağlıyor. Geniş olduğu için hastalar içine daha rahat giriyor, kapalı alan korkusu olanlar için rahat bir çekim imkanı sağlıyor."
Sevda Gönül de 2 yaşındaki oğlu Ömer Halisdemir'in gözünde bir yağ tabakası bulunduğunu, bunun için 3 Tesla MR'a yönlendirildiklerini dile getirerek, "Hep MR'a girmek için çok bekleyeceğimizi duymuştuk. 3 ay sonraya randevu verilir diyorlardı. Cuma günü aradım ve salıya randevu aldım. İnşallah olumsuz bir şey çıkmaz." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.