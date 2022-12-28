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Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Çağın Hastalıkları BEYİN YİYEN AMİP | Son dakika: Güney Kore'de "Beyin yiyen amip" bir kişiyi öldürdü
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Dünya bunu konuşuyor! Güney Kore'de "Beyin yiyen amip!"

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu. İşte beyinde ödeme neden olan ve yüzde 97 ölümcül olan hastalığın belirtileri...

BEYİN YİYEN AMİP | Son dakika: Güney Kore'de
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İHA

Güney Kore, "beyin yiyen amip" olarak da bilinen çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sularda yaşayan ve burundan insan beynine giren "Naegleria fowleri" kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu.

"HASTA VİRÜSÜ YURT DIŞINDA ALDI" AÇIKLAMASI

İHA'da yer alan habere göre Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı'ndan (KDCA) yapılan açıklamada, "Kısa bir zaman önce yurt dışından dönen serebral menenjitli bir hastada Negleria fowler enfeksiyonu olduğu ilk kez doğrulandı" ifadeleri kullanıldı.

BAŞ AĞRISI, KUSMA, KONUŞMA BOZUKLUĞU SEMPTOMLARI

Geçtiğimiz 10 Aralık'ta Güney Kore'ye dönen ve 21 Aralık'ta hayatını kaybeden hastanın öncesinde 4 ay süreyle Tayland'da bulunduğu ve burada baş ağrısı, ateş, kusma, konuşma bozukluğu gibi semptomlar gösterdiği öğrenildi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELER?

"Beyin yiyen amip" olarak da bilinen Naegleria fowleri, çamurlu su, göl ve yüzme havuzu gibi durgun sulardan bulaşıyor. Primer Amibik Meningoensefalit (PAM) olarak adlandırılan menenjitlere sebep olan Naegleria fowleri, burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

KISA SÜRE İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Vakaların çoğunda kısa süre içinde bilinç bulanıklığı, koma ve ölüm meydana geliyor. Naegleria fowleri sıcağı seven bir amip olduğu için küresel ısınma nedeniyle vakalarda artış beklendiği biliniyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Bu hastalığın bilinen bir tedavisinin olmadığı belirtiliyor. % 97 ölümcül seyreden hastalıkta, Miltefosin isimli yeni bir ilacın denenmesiyle kurtulan iki kişinin olduğu iddia ediliyor. Ancak bu hastalıkta oluşan aşırı beyin ödemi ile baş etmek çok zor olduğu vurgulanıyor.

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