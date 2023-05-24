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Beylikdüzü'nde bir genç, boynunda plastik kelepçe ile evinde ölü bulundu

İstanbul Beylikdüzü'nde 27 yaşındaki Fatih Melikşah, boynunda plastik kelepçe ile evinde ölü bulundu. Olaylı ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde bir genç, boynunda plastik kelepçe ile evinde ölü bulundu
İHA

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre Fatih Melikşah (27) isimli şahıs, yaşadığı evde boynuna plastik kelepçe takılmış bir halde ölü bulundu.

İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma başlattı. Haberi duyan gencin yakınları sitenin önüne gelerek bekledi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Melikşah'nın cansız bedeni, cenaze aracı ile Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Fatih Melikşah'ın ölüm nedeni henüz bilinmezken emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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