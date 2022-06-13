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Beylikdüzü'nde iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı, 4 kişi ise gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Boşanma aşamasındaki eşlerin aileleri birbirine girdi: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

İlçeye bağlı Yakuplu Mahallesi Kervansaray Caddesi'ndeki bir dükkanda boşanma aşamasındaki eşlerin yakınları bilinmeyen nedenle kavga etti. Büyüyen kavgada silahlar da kullanıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Ş.A, M.C. ve S.C. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.A, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralı ise tedavi altına alındı.

Hastane önüne gelen grupta yer alan ve olaya karıştığı tespit edilen, S.C.P, H.C.P, O.C. ile H.C.P. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

S.C.P'nin üzerinde ruhsatlı, H.C.P'nin üzerinde ise ruhsatsız silah ele geçirildi. Yaralıların yakınları hastane önüne gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Silahlı kavga anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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