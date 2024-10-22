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        Beylikdüzü'nde "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı

        İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı. Konuşma kulübüne yetişkinler perşembe, çocuklar ise pazar akşamları ücretsiz katılabilecek

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 19:11 Güncelleme: 22.10.2024 - 19:11
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        Beylikdüzü'nde "İngilizce Konuşma Kulübü"
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        İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçede yaşayan yetişkinler ve anne-çocuk grupları için her seviyeye uygun konuşma pratiği yapabileceği "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı.

        American Life Dil Okulları iş birliğiyle Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan konuşma kulübünde çalışmalar, yetişkinler ve çocuklar için haftada bir kez farklı günlerde, ayrı gruplar halinde ve yaklaşık bir saat sürüyor.

        Ücretsiz olarak yaz mevsimine kadar vatandaşlara kapılarını açacak olacak kulübe belediyenin web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden online kayıt yaptırılabiliyor.

        Kulübün ilk katılımcılarından Şevval Şenyurt, İngilizce Konuşma Kulübü'nü Beylikdüzü Belediyesi'nin sosyal medya hesabındaki duyurudan öğrendiğini belirterek, "Hemen anneme söyledim ve geldik. İlk başta biraz garip geldi ama bence karşılıklı konuşarak öğrenmek daha iyi. Çünkü dile maruz kalmanız gerekiyor" dedi.

        Bir diğer katılımcı Nilay Güngör ise "İngilizce konuşmak isteyen herkes gibi korkarak başladım. Heyecanlıydım, gergindim ama hocalarımız gerçekten çok candan, o akışa nasıl kendimi kaptırdığımı anlamadım. Birden baktım ki, unuttuğumu sandığım bilgiler hafızama yüklendi. Çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

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