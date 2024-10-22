Beylikdüzü'nde "İngilizce Konuşma Kulübü"

İstanbul'un Beylikdüzü Belediyesi'nin ilçede yaşayan yetişkinler ve anne-çocuk grupları için her seviyeye uygun konuşma pratiği yapabileceği "İngilizce Konuşma Kulübü" başladı.

American Life Dil Okulları iş birliğiyle Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan konuşma kulübünde çalışmalar, yetişkinler ve çocuklar için haftada bir kez farklı günlerde, ayrı gruplar halinde ve yaklaşık bir saat sürüyor.

Ücretsiz olarak yaz mevsimine kadar vatandaşlara kapılarını açacak olacak kulübe belediyenin web sitesi olan www.beylikduzu.istanbul adresinden online kayıt yaptırılabiliyor.