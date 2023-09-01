Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Beylikdüzü'nde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen başka bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti
Topkapı yönüne giden Emre Bilaloğlu idaresindeki otomobile, D-100 karayolu Beylikdüzü mevkisinde aynı istikamette seyreden başka bir araçtan silahla ateş edildi.
AA'nın haberine göre; saldırıda ağır yaralanan Bilaloğlu, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Bilaloğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, saldırıyla ilgili çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.