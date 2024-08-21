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        Haberler Gündem İstanbul Beylikdüzü'nde velilerden tepki | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde velilerden okulların birleştirilmesine tepki

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde, çocuklarının eğitim gördüğü ilkokula başka ortaokul öğrencilerinin de geleceğini öğrenen veliler, duruma tepki göstererek kararın iptal edilmesini istedi. Grup adına açıklama yapan Turan Aksoylar, okulun fiziki yapısının ilkokul öğrencilerine göre yapıldığını ve geçen yıl eğitim-öğretime açıldığını belirterek, "Bu okulda ortaokul öğrencilerinin okuması mümkün değil çünkü sıralarımız, koridorlarımız, bahçemiz ilkokul öğrencilerine göre yapılmış" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 18:34 Güncelleme: 21.08.2024 - 18:34
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        Beylikdüzü'nde velilerden tepki
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        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'ndeki Çağdaş Yaşam Profesör Ahmet Merdivenci İlkokulu'na başka ortaokul öğrencilerinin de geleceğini öğrenen veliler, çocuklarıyla eylem yaptı.

        Okul bahçesi ve sokağın çok dar, çevresinde ise inşaatların olmasından şikâyet eden veliler, şu an bile giriş çıkışlarda sorun yaşandığını, iki okulun aynı binada eğitime devam etmesinin çevrede trafik ve güvenlik sorununu artabileceğine dikkati çekti.

        Kararın öğrencilerin eğitimini de olumsuz etkileyeceğini dile getiren veliler, bu nedenle ikili eğitim için çevresi ve şartları daha müsait olan okulların tercih edilmesini talep etti.

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        Grup adına açıklama yapan Turan Aksoylar, okulun fiziki yapısının ilkokul öğrencilerine göre yapıldığını ve geçen yıl eğitim-öğretime açıldığını belirterek, "Bu okulda ortaokul öğrencilerinin okuması mümkün değil çünkü sıralarımız, koridorlarımız, bahçemiz ilkokul öğrencilerine göre yapılmış" dedi.

        Sokağın fiziksel imkanının iki okulun birleştirilmesi için uygun olmadığını dile getiren Aksoylar, şunları kaydetti: "Öte yandan okulumuzda anaokulu açılmıştır. Anaokulu öğrencileri 4, 5, 6 yaşında. Ortaokul öğrencileri 13-14 yaşında. İlkokulumuz yerine alternatif olarak Beylikdüzü'nde Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi var. Burada ikili değil birleştirilerek bile eğitim görülebilir. Başka okullar da var" ifadelerini kullandı.

        Veliler, karardan dönülmesini istedi.

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