"Beyni güçlendirmek için her gün birkaç dakika egzersiz yeterli"
Kaslar gibi beynin de farklı düşünme yolları olduğunu ve bunun geliştirilebileceğini belirten Prof. Dr. Arzu Aral, "Beyninizi spor salonuna götürmek için ihtiyacınız olan şey, her gün küçük bir egzersiz. Beynini güçlendirmek için pahalı kurslara veya özel cihazlara gerek yok. Her gün birkaç dakika ayırarak düşünme yollarını çalıştırmak mümkün" dedi
Düşünmenin tek bir yolu olmadığını belirten Prof. Dr. Arzu Aral, tıpkı kaslar gibi beynin de farklı ‘düşünme yolları’ olduğunu ve bu yolları geliştirmenin mümkün olduğunu söyledi.
Sinirbilim Doktora Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aral, düşünme biçimlerini yedi başlıkta özetledi:
Eleştirel Düşünme: Bilgileri sorgulamak ve doğruluğunu kontrol etmek.
Analitik Düşünme: Sorunları parçalara ayırmak ve neden-sonuç ilişkilerini görmek.
Soyut Düşünme: Kavramlar ve fikirler üzerinden, gerçeklerin ötesinde bakmak.
Yaratıcı Düşünme: Alışılmış kalıpların dışına çıkarak yeni çözümler üretmek.
Somut Düşünme: Günlük detaylara ve pratik uygulamalara odaklanmak.
Yakınsak Düşünme: Farklı seçenekler arasından en uygun çözümü seçmek.
Iraksak Düşünme: Sınır koymadan olabildiğince fazla fikir üretmek.
YARATICI OLMADIĞINI DÜŞÜNENLERE ÖNERİ
Herkesin bu düşünme yollarını kullandığını, bazı konularda güçlü bazı konularda ise daha az güçlü olduğumuzu ifade eden Prof. Dr. Aral, “Ancak bu, değişmez bir kader değil. Beynimizin en güçlü özelliklerinden biri nöroplastisite, yani öğrenme ve deneyim yoluyla kendini yeniden şekillendirebilme kapasitesi. Yaratıcı olmadığını düşünen biri, düzenli fikir üretme egzersizleri ile hayal gücünü geliştirebilir. Karar vermekte zorlanan biri, küçük seçimlerde artı-eksi listeleri yaparak karar alma becerisini geliştirebilir. Bu konuda karşımıza çıkan farklılıklar, “’eğilimlerimiz, çevresel faktörler ve deneyimlerimizden’ kaynaklanıyor” diye konuştu.
"BEYNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN HER GÜN BİRKAÇ DAKİKA EGZERSİZ YETERLİ"
Beynimiz ve bağışıklık sistemimiz arasında karşılıklı ve güçlü bir ilişki olduğuna işaret eden Prof. Dr. Aral, sözlerini şöyle sürdürdü: “Stres, uykusuzluk ve yoğun iş temposu sadece zihinsel performansımızı değil, bağışıklık sistemimizi de etkiler.
Düzenli uyku, dengeli beslenme ve stres yönetimi hem beynimizin hem de bağışıklık sistemimizin güçlü kalmasını sağlar. Yoğun stres beynimizin karar alma süreçlerini etkilerken, bağışıklık sistemimizi de baskılayabilir. Düzenli uyku ve nefes egzersizleri hem zihinsel hem fiziksel sağlığımız için kritiktir.”
"DOĞUŞTAN BÖYLEYİM, DEĞİŞEBİLİR MİYİM?"
Halk arasında 'Ben doğuştan böyleyim, değişebilir miyim?' sorusunun sıkça sorulduğuna dikkati çeken Aral, “Önemli olan, hangi düşünme tarzını daha çok kullandığımızı ve hangilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğumuzu fark etmek. Kısacası, yetenek önemli, ama asıl fark düzenli çalışma ve pratikle ortaya çıkıyor. Beyninizi spor salonuna götürmek için ihtiyacınız olan şey basit: her gün küçük bir egzersiz. Beyninizi güçlendirmek için pahalı kurslara veya özel cihazlara gerek yok. Her gün birkaç dakika ayırarak düşünme yollarını çalıştırmak mümkün. Bu egzersizler zihinsel pratiğinizi artırabilir; tıpkı düzenli spor yapan bir kişinin kaslarını güçlendirmesi gibi, beyninizi de farklı açılardan çalıştırabilirsiniz" dedi.
İŞTE BEYNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Prof. Dr. Aral, beynimizi güçlendirmek için yapılabilecekleri ise şöyle sıraladı:
* Bir sosyal medya paylaşımını gerçek mi, yoksa yanlış mı, diye sorgulayın.
* Günlük bir problem için 3 olası çözüm yazın ve artı-eksi değerlendirin.
* Bir olayı farklı bir perspektiften hayal edin veya hikayeleyin.
* Bugün sıradan bir nesneyi 5 farklı şekilde kullanmayı hayal edin.
* Günlük yapılacaklar listesi oluşturun. Günün sonunda neyi başardığınızı işaretleyin ve kendinizi ödüllendirin.
* En iyi kararı vermek için arkadaşınıza sorun, farklı fikirleri karşılaştırın.
* Elinizdeki nesneyi komik, garip veya akılcı 3 farklı şekilde hayal edin.
* Omega-3, antioksidanlar ve lifli gıdalar beyin fonksiyonlarını ve bağışıklık sistemini destekler.
* Gereksiz bilgiler dikkat dağıtabilir; önemli olan, öğrenmek istediğiniz bilgiyi seçmek ve anlamak.
* Dikkatinizi önemli bilgilere odaklayarak öğrenmeyi optimize edebilirsiniz; örneğin çalışma sırasında telefon bildirimlerini kapatmak etkili olur.
* Küçük meditasyon veya nefes teknikleri, stresi azaltır, beyin ve bağışıklık sağlığını destekler."