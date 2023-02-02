Normalde beyniniz duyduğunuz bir sesi alır ve bu sesleri anlamlandırmaya adanmış bir bölümüne iletir: konuşanın cinsiyeti, yaşı nedir? Kızgın mı, üzgün mü?

Ancak çığlıklar bu rotayı izlemiyor gibi görünüyordu. Bunun yerine ekip, çığlıkların kulaktan beynin korku işleme deposu olan amigdalaya gönderildiğini keşfetti.