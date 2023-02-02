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Beynimiz çığlık sesine karşı özel bir tepki veriyor

Normal bir günde kulağımıza aniden gelen bir çığlık sesi irkilmemize ve bir anda korkmamıza neden olabiliyor. İşin ilginç yanı ise geri kalan diğer sesler herkeste aynı etkiyi yaratmazken hatta bazen önemsenmezken bile çığlık sesi herkese aynı şeyi hissettiriyor. Yapılan bir deney, bunun bir tesadüf olmadığını ortaya koyuyor.

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  • Beynimiz çığlık sesine karşı özel bir tepki veriyor

    Current Biology dergisinde 2015 yılında yayınlanan bir araştırma, bir çığlık sesi duymanın beynin korku devresini harekete geçirerek, uyarıcı bir sinyal görevi görebileceğini öne sürüyor.
  • Beynimiz çığlık sesine karşı özel bir tepki veriyor

    New York Üniversitesi'nde psikoloji ve sinir bilimi profesörü olan David Poeppel ve yardımcı yazarları YouTube videoları ve filmlerdeki çığlık sesleri ile ses kabininde çığlık atan 19 deneğin ses dalgalarını analiz etti. 
  • Beynimiz çığlık sesine karşı özel bir tepki veriyor

    Araştırmacılar önce çığlıkların ses özelliklerini normal konuşmalara karşı ölçtüler ardından, gönüllülerin çığlıklara nasıl tepki verdiğine baktılar. Daha sonra, çığlıkları dinleyen insanların beyin görüntülerine baktılar ve büyüleyici buldukları bir şey gördüler: çığlıklar beyin tarafından normal sesler gibi yorumlanmıyordu.
  • Beynimiz çığlık sesine karşı özel bir tepki veriyor

    Normalde beyniniz duyduğunuz bir sesi alır ve  bu sesleri anlamlandırmaya adanmış bir bölümüne iletir: konuşanın cinsiyeti, yaşı nedir? Kızgın mı, üzgün mü?

    Ancak çığlıklar bu rotayı izlemiyor gibi görünüyordu. Bunun yerine ekip, çığlıkların kulaktan beynin korku işleme deposu olan amigdalaya gönderildiğini keşfetti.
  • Beynimiz çığlık sesine karşı özel bir tepki veriyor

    Profesör Poeppel, "Deneyin beyin görüntüleme bölümlerinde, çığlıklar beynin korku devresini harekete geçiriyor. Amigdala, beyinde özellikle korku hakkındaki bilgilere duyarlı bir çekirdektir. Bu, çığlıkların doğası gereği sadece ses olarak değil, aynı zamanda artan farkındalık için bir tetikleyici olarak kabul edildiği anlamına gelir." dedi. 
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