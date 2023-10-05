"Beynin kimyasını değiştiren aşkın ilk evreleri stresli geçiyor"

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Bu hormonun azalmasının bireyde stres ve depresyonu artırdığını belirten Öztürk, şunları kaydetti: "Birey aşık olduğu kişiyi günün her saati düşünmeye başlıyor. Saplantılı bir dönem oluşabiliyor. Bu dönemlerde serotoninin azalmasıyla depresif duygu durumlarının içine giriliyor.