UYKU SIRASINDA EN VERİMLİ NOKTAYA ULAŞIYOR

Ancak Kipnis yaptığı açıklamada, bu çalışmada kullanılan deneysel bir yöntemin kendisinin glenfatik akışı etkileyerek sonuçları bulandırabileceğini söyledi. Buna ek olarak, birçok bilim insanının bu atık temizliğinin uyku sırasında en verimli olduğu konusunda hemfikir olduğunu söyledi.