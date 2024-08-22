Beyoğlu'nda 2 ton kaçak midye ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kabataş Sahili'nde yasal olmayan yollarla denizden çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini gören ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.