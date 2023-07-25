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        Haberler Gündem İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina çöktü

        Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina çöktü

        İstanbul Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binada çökme meydana geldi. Ölü ya da yaralının olmadığı çökme sonucu inceleme başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 06:24
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        Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bina çöktü
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        Beyoğlu'nda daha önce bir kısmı çöken 3 katlı boş binanın ayakta kalan kısmı çöktü. Çökme sonucu ölen ya da yaralanan olmadı.

        Olay, saat 03.30 sıralarında Arap Cami Mahallesi Yemeniciler Caddesi'nde meydana geldi. Daha önceden bir kısmı çöken 3 katlı metruk binanın ayakta kalan diğer bölümü de büyük bir gürültüyle çöktü.

        Çökme sonrası olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Etrafta polislerin güvenlik önlemi almasından sonra itfaiye ve AFAD ekipleri arama kurtarma köpeği ile enkazda arama çalışması yaptı. Çalışmalar sonrası enkazda kimsenin olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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