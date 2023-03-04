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Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u vahşice öldürmüşlerdi! İddianame hazırlandı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadını evinde domuz bağıyla öldüren iki katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Son dakika: Beyoğlu'nda Aysel Bozkurt'u vahşice öldürmüşlerdi! İddianame hazırlandı
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DHA

Beyoğlu'nda yalnız yaşayan kadını darbedip parasını aldıktan sonra domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan iki şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheliler hakkında "Kasten öldürme" ve "Nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Beyoğlu'nda cezaevinden iki yıl önce çıkan Aysel Bozkurt (63), evinde domuz bağı yöntemiyle boğularak öldürülmüş şekilde bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca tamamlandı.

İddianamede Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de ikametinde ölmüş olabileceği yönünde polise haber verildiği anlatıldı. Bozkurt'un 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğu, 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe nakledildiği kaydedildi. Polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olaydaki şikayetçilerin öldürme olayıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair bir delile rastlamadı.

İFADESİNDE ANLATTI

Ölü muayene tutanağına göre maktulün yerde yüz üstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphe üzerine durdurulan Mehmet Solmaz'ın üzerinde iki telefon ele geçirildiği, yapılan incelemede bu telefonlardan birinin maktulün kullanmış olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınarak ifadesi alınan Mehmet Solmaz, bir hafta önce maktulün evine fuhuş için gittiğini, 2 bin TL verdikleri halde cinsel ilişkiye girmeden iki erkek tarafından darbedildiklerini, olay günü olan 4 Haziran günü saat 01.30 sıralarında maktülün evine gidip darbederek iple boğduklarını, maktulün cep telefonunu ve bin 500 TL parasını alıp kaçtıklarını söyledi.

İKİ SUÇTAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüpheliler Mehmet Solmaz (19) ile yanındaki şüpheliler Eyüp Korkunç (20) ve yaşı küçük olduğu için dosyası ayrılan K.K.'nın maktulün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darbedip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıklarını, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 TL'yi aralarında bölüştükleri anlatıldı.

Şüphelilerin "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacaklar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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