        Beyoğlu'nda çatışma! İstanbul'daki silahlı çatışmada 9 tutuklama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        İstanbul'daki silahlı çatışmada 9 tutuklama!

        İstanbul'da, geçen hafta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 25 yaşındaki Furkan Çağlayan hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek olaya karıştığı belirlenen 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Giriş: 16.01.2026 - 13:12 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:12
        İstanbul'daki silahlı çatışmada 9 tutuklama!
        İstanbul'da olay, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde, 8 Ocak Perşembe günü meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından çıkan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

        25 YAŞINDA GENÇ CAN VERDİ

        Çatışma sırasında Furkan Çağlayan (25) vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, izlenen kamera görüntüleri ve alınan tanık ifadeleri doğrultusunda şüpheliler tespit edildi.

        OLAY YERİNE MASKELERLE GELDİLER

        Polis ekiplerinin incelemelerinde, birinci grupta yer alan şüphelilerin araçla ve yüzleri maskeli şekilde olay yerine geldikleri, ikinci grupla aralarında çıkan çatışma sırasında maktulün hayati bölgesinden vurulduğu belirlendi.

        “BEKLEYİN, GELİP HEPİNİZİ VURACAĞIM”

        Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan maktulün babası M.F.Ç., oğlunun husumetli olduğunu bildiği Ü.A. isimli kişinin olaydan bir gün önce, oğlunu aradığını ve telefonda tartıştıklarını söyledi. Baba, ifadesinde, şüphelinin telefonda, "Bekleyin, gelip hepinizi vuracağım" şeklinde tehditte bulunduğunu ve olayın ertesi gün gerçekleştiğini beyan etti.

        128 KAMERA YÜZLERCE SAAT İZLENDİ

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 128 güvenlik kamerası yüzlerce saat incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı. Adana Jandarma ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda Ş.N. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelilerden A.G. ve Ş.Y. ise 10 Ocak’ta Beyoğlu’nda gözaltına alındı.

        11 KİŞİ YAKALANDI

        Operasyonların devamında U.G., F.B. ve E.K. isimli 3 şüpheli daha yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Ertesi gün ise Kadıköy ilçesinde firari durumda bulunan Ü.A., E.N., R.A., H.N. ve M.D. yakalandı. Yapılan ikamet ve üst aramalarında 2 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ele geçirildi.

        9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yürütülen tahkikatın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden suça sürüklenen çocuk U.G. ile birlikte Ş.N., A.G., F.B., E.K., Ü.A., E.N., H.N. ve M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        ÇATIŞMA ANLARI KAMERALARDA

        Öte yandan, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin çatışma sırasında bina girişlerine siper alarak ateş ettikleri anlar yer aldı.

