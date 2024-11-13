Beyoğlu'nda market çalışanına silahlı tehdit İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişi, alışveriş için gittiği markette kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek, belinden çıkardığı silahı çalışana doğrultup tehdit etti. Gözaltına alınan saldırganın market çalışanını silahla tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 13.11.2024 - 11:47 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:18 facebook

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