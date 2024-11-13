Beyoğlu'nda market çalışanına silahlı tehdit
İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişi, alışveriş için gittiği markette kendisiyle ilgilenmediğini iddia ederek, belinden çıkardığı silahı çalışana doğrultup tehdit etti. Gözaltına alınan saldırganın market çalışanını silahla tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.
Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi'ndeki marketin önüne engelli aracıyla giden bir kişi, kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü market çalışanıyla tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında sözlü hakarette bulunan engelli, belinden çıkardığı silahı içeriye doğrultup çalışanı tehdit ederek olay yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheli N.A'yı aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Üzerinden ruhsatsız tabanca ve 3 fişek çıkan N.A'nın emniyette çeşitli suçlardan 12 kaydı bulunduğu tespit edildi. .
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
N.A'nın market çalışanını silahla tehdit ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.