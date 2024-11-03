Beyoğlu'nda namaz kılan kadının cüzdanını çaldı
İstanbul Beyoğlu'nda genç bir kız, camide namaz kılan kadının yanına oturarak çantasından cüzdanını çaldı. Yakalanan hırsız tutuklanırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Beyoğlu'da 27 Eylül Cuma günü saat 16.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki camiye gelen kadın, eşyalarını arkasındaki koltuğa bırakarak namaz kılmaya başladı.
Bu sırada koltuğa oturan genç kız, kadının çantasını karıştırıp içindeki cüzdanı alarak kendi poşetinin içine koyduktan sonra camiden ayrıldı.
Cüzdanının çalındığını fark eden kadının şikayeti üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin G.Y. isimli genç kız olduğunu tespit etti. Hırsızlık şüphelisi olaydan 3 gün sonra Taksim'de yakaladı.
Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.