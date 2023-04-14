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DHA

Beyoğlu'da sahte polis yeleği giyen 4 kişi, rezidansta kalan Lübnanlı iş insanı gasbetti. Kasadaki 30 bin doları alan şüpheliler, iş insanını kelepçeleyerek kaçırdı. Sevgilisinden fidye isteyen şüpheliler, polisin operasyonu ile yakalandı. Lübnanlı iş insanının kaçırılma anı ise rezidansın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta 6 Nisan'da saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte polis kimliği ile rezidansa gelen polis yelekli 4 şüpheli, rezidans güvenliğine Lübnanlı iş insanı Jaafar Sannan W.'nin dairesinde olup olmadığını sordu. Güvenlik görevlisinin iş insanının dairesinde olmadığını söylemesi üzerine telefon numarası bırakıp ayrıldılar.

İŞ İNSANININ DAİRESİNE ÇIKTILAR Birkaç gün sonra yine rezidansa gelen 4 şüpheli, Lübnanlı iş insanı Jaafar Sannan W.'nin dairesine çıktı. İş insanına silah doğrultan şüpheliler, kasada bulunan 30 bin doları aldı. Lübnanlı iş insanını darbederek plastik kelepçe takan şüpheliler, Jaafar Sannan W.'yi araca bindirerek kaçırdı.