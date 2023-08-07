Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde motosikletli şüpheli ya da şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Beyoğlu Tarlabaşı'nda yol kenarında bekleyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kişi ameliyata alındı.
MOTOSİKLETLİ SİLAHLI SALDIRI
Olay, saat 02.00 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında bekleyen ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırı sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Saldırı sırasında park halindeki bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI
DHA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i hayatını kaybederken, diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.