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Beyoğlu'nda yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'na yabancı uyrukluların yaşadığı 4 katlı binanın 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi

Beyoğlu'nda korkutan yangın
DHA

Kocatepe Mahallesi, Dolapdere Taksim Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 4. katında saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların yangını erken fark etmesi ise büyük bir faciayı engelledi. Yangının büyüklüğü ise bir vatandaşın cep telefonu görüntüleriyle ortaya çıktı. Sokakta toplanan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çalışmasını yakından izledi.

 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yangın, İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yangında ölen yada yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntüde ise binanın alev alev yanması kameraya yansıdı.

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