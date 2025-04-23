Ünlü şarkıcı Beyonce'nin annesi Tina Knowles, kansere yakalandığını açıkladı. 71 yaşındaki Knowles, geçtiğimiz temmuz ayında birinci evre meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Kanserle mücadelesini ilk kez 'Matriarch' adlı anı kitabında anlatan moda tasarımcısı Knowles, "Bu yolculuğu kitapta paylaşıp paylaşmamak konusunda kararsız kaldım, çünkü mahremiyetime önem veriyorum. Ama paylaşmaya karar verdim, çünkü diğer kadınların bundan ders çıkarabileceğimi düşünüyorum" dedi.

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"Kadınlar olarak bazen çok meşgul olduğumuzu ve çok fazla kendimizi kaptırıp koşturduğumuzu düşünüyorum, ama gidip testinizi yaptırmalısınız. Çünkü testim erken yapılmasaydı, yani, başıma neler gelebileceğini düşünmek bile istemiyorum" diyen Knowles, aslında kendisinin de planlanan mamografiyi yaptırmayı kaçırdığını itiraf etti. "İki yıl önce yaptırdığımı sandığım testi yaptırmadığımı unuttum" diyen Knowles, kızları Beyonce ve Solange'ın bu zor haberle nasıl başa çıktıklarını da aktardı.

Beyonce'nin haber karşısında pozitif kaldığını söyleyen Knowles, "Ben onun konuya hassas bir şekilde ele alınması gereken bir görev olarak odaklandığını hissedebiliyordum" dedi. Knowles, kızı Solange'ın ise "Anne bununla baş edeceğiz" dediğini aktardı.