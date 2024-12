Beyonce, tüm zamanların en fazla albüm satış sertifikası sahibi kadın sanatçısı oldu

2008'deki 'I Am Sasha Fierce', 'Single Ladies' ve 'Halo' adlı parçaları, Diamond'dan 11 kat daha iyi bir performans sergiledi. Ayrıca, solo albümlerinden aldığı onlarca sertifikaya ek olarak, 2013'teki kendi adını taşıyan LP'si ve 'Lemonade' albümünün yanı sıra 'Best Thing I Never Had', 'Sorry' ve 'Run The World (Girls)' gibi klasik şarkılardan aldığı yeni plaketler de bulunuyor.