Beyonce, tüm zamanların en fazla albüm satış sertifikası sahibi kadın sanatçısı oldu
Albümleri ve single'ları satış rekorları kıran Beyonce, ABD Kayıt Endüstrisi Birliği tarafından şimdiye kadarki en fazla Elmas ve Platin sertifikalı ünvana sahip kadın sanatçı ilan edildi
Beyonce, müzik endüstrisindeki tahtını sağlamlaştırdı. ABD Kayıt Endüstrisi Birliği, ünlü şarkıcının onun şimdiye kadarki en fazla Elmas ve Platin sertifikalı ünvana sahip kadın sanatçı olduğunu duyurdu.
Birlik, şarkıcıların sattığı albüm ve single sayısına göre sertifikayla ödüllendiriyor.
500 bin adetlik satışlar; Altın sertifika, 1 milyon adetlik satışlar; Platin sertifika, 2 milyon adetlik satışlar; Multi-Platin sertifika ve 10 milyon adetlik satışlar Elmas sertifikayla değerlendiriliyor.
Beyonce, son albümü 'Cowboy Carter' ile 103 sertifika kazandı ve bu da onu zirveye taşıdı. Albüm Platin, çıkış şarkısı 'Texas Hold 'Em' ise iki kez Platin ve '16 Carriages' şarkısı da Altın sertifika aldı.
2008'deki 'I Am Sasha Fierce', 'Single Ladies' ve 'Halo' adlı parçaları, Diamond'dan 11 kat daha iyi bir performans sergiledi. Ayrıca, solo albümlerinden aldığı onlarca sertifikaya ek olarak, 2013'teki kendi adını taşıyan LP'si ve 'Lemonade' albümünün yanı sıra 'Best Thing I Never Had', 'Sorry' ve 'Run The World (Girls)' gibi klasik şarkılardan aldığı yeni plaketler de bulunuyor.
32 ödülle en fazla Grammy sahibi şarkıcı olarak müzik tarihine geçen 43 yaşındaki Beyonce, nisan ayında çıkardığı country tarzındaki ‘Cowboy Carter’ adını verdiği albümüyle, 2024’te Spotify’da bir günde en çok dinlenen albüm rekorunu kırmıştı.
Müzik dergisi Billboard da Beyonce’nin 1958’den bu yana country ve R&B şarkıları liste başı olan ilk kadın ve ilk siyahi kadın olduğunu açıklamıştı.