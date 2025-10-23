Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce ve Jay-Z 88 milyon dolarlık malikaneyi saraya dönüştürüyor - magazin haberleri

        Beyonce ve Jay-Z 88 milyon dolarlık malikaneyi saraya dönüştürüyor

        Beyonce ile Jay-Z çifti, 2017'de aldıkları 88 milyon dolarlık malikaneyi, yeni arazi ekleyerek daha da büyütmeye çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 14:33 Güncelleme: 23.10.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malikaneyi saraya dönüştürüyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jay-Z ve Beyonce çifti, Los Angeles'ın lüks bölgesi Bel-Air'deki 1700 metrekarelik malikanelerini hayallerindeki saraya dönüştürmek için hiçbir masraftan kaçınmıyor.

        Toplam serveti yaklaşık 3 milyar dolar olan ünlü çift, 2017'de satın aldıkları 88 milyon dolarlık evlerinin değerini daha da artıracak bir hamlede bulundu.

        Evde 8 yatak odası, 11 banyo, 4 açık havuz, spa ve sağlıklı yaşam merkezi, sinema salonu, eğlence terasları, 15 araçlık garaj, basketbol sahası ve kraliyet ailesine layık personel odaları bulunuyor.

        REKLAM

        2023'te California eyaletinin en pahalı evi olarak adlandırılan ve Malibu'nun mimari harikası sayılan başka bir ev için 200 milyon dolar ödemelerine rağmen, çift, Bel-Air'deki malikanelerinde oturmayı tercih etti. Bunun bir nedeni de 13 yaşındaki kızları Blue Ivy ve 8 yaşındaki ikizleri Rumi ve Sir'ün okuduğu okula yakınlığıydı.

        Daily Mail'in haberine göre, Beyonce ve Jay-Z, Bel-Air'deki malikanelerini dönüştürmek ve geniş arazide önemli iyileştirmeler yapmak için çalışıyor. İnşaat ekipleri, evin bahçesine çocukları için yepyeni bir çocuk alanı ekliyor. Çift, evlerinin yanındaki 17 milyon dolarlık mülkü satın alarak tamamen yıktırdı ve bu bölgeyi bahçelerine katacakları fazladan bir çim alanı olarak kullandı.

        Üç çocuklu müzisyen çiftin lüks evindeki cam duvarlı alanlar, Los Angeles'ın panoramik manzarasını sunarken, malikanenin cam kapıları ve pencereleri tamamen kurşun geçirmez özellik taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Beyonce
        #Jay-Z
        #lüks ev
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        "Devler Ligi'nde önü açık!"
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        İki grup bıçaklarını çekti... Cinayet anı kamerada!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Dikkat! İş arkadaşının masa altı fotoğrafını çekti... Büyük ceza!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Lüks araç vurgununa engel
        Lüks araç vurgununa engel
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        İstanbul Valiliği'nden hanutçu genelgesi: 3. ihlalde 10 gün men cezası!
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        MSB'den Gazze Görev Gücü açıklaması
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Yatırımcı artık Türkiye Varlık Fonu'nun kapısını çalıyor
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı