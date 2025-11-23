Habertürk
Habertürk
        Beyonce ve Jay-Z F1 Las Vegas yarışında

        Beyonce ve Jay-Z F1 Las Vegas yarışında

        Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte seyirci olarak katıldığı F1 Las Vegas Grand Prix'i öncesinde, yarış otomobilinde yardımcı pilot koltuğuna oturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:48
        Beyonce, dün Las Vegas'ta düzenlenen 2025 Formula 1 Las Vegas Grand Prix'inde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, rapçi eşi Jay-Z ile paylaştığı yarış heyacanında, kıyafetiyle dikkat çekti. 44 yaşındaki ABD'li şarkıcı, F1 yarışını seyretmek için, özel yarış tulumu giymeyi tercih etti.

        Sezonun son F1 yarışlarından birine katılan Beyonce'nin yarış tulumu, sanatçı için özel olarak hazırlanmış ve cesur bir dekolte ile şekillendirilmişti.

        Grand Prix öncesinde Beyonce ve Jay-Z çifti, pistte bir yarış otomobilinin yolcu koltuğuna geçerek poz verdi. Ünlü ikilinin bindiği otomobilin sürücüsü, Scuderia Ferrari takımının 7 kez şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton'dı.

        Beyonce ve Lewis Hamilton'ın çok eski bir geçmişi var ve birbirlerini uzun yıllardır tanıyorlar. Beyonce, en son 2009'da Singapur'da bir F1 yarışına katılmış ve yarış otomobili garajında ​​pilotla buluşmuştu.

        Beyonce, F1 Las Vegas yarışı öncesinde yarış otomobiline binme anlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. F1 tarafından paylaşılan bir videoda da Beyonce, Jay-Z'ye iyi olup olmadığını soruyor ve Jay-Z de "Tamamen değil" diye yanıt veriyor.

