Beyza Nur Kaya cinayetinde istenen ceza belli oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 19 Ekim 2023'te evinde buluştuğu kız arkadaşı Beyza Nur Kaya'yı, çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldüren tutuklu sanık Ege Rüştü Akoğlu hakim karşısına çıktı.

33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Akoğlu, taraf avukatları, Beyza Nur Kaya'nın annesi Nesrin Kaya ve kardeşi Betül Sena Kaya katıldı. Aile yakınlarının, maktul Kaya'nın fotoğrafıyla müşteki tarafında oturduğu görüldü.

Mahkeme başkanının söz verdiği duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu bildirdi.

Görüşünde, sanık Akoğlu'nun, 19 Ekim 2023'te evinde buluştuğu Kaya'yı, çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ederek öldürdüğünün anlaşıldığını belirten savcı, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" ile "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.