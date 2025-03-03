'Bi Umut' sinema serüvenine Rusya'dan başladı

Kimliği belirsiz, felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın sınırsız sevgisini ve fedakârlığını anlatan 'Bi Umut', beyaz perdeye taşınıyor. Merhametin sınır tanımadığı, anneliğin kan bağına değil yüreğe yazıldığı bu etkileyici hikâye, NBU Gold A.Ş.’nin 6 milyon dolarlık yatırımı ve Dijital Sanatlar ortak yapımcılığında hayata geçiriliyor. Çekimleri nisan ayında başlayacak filmin ilk basın toplantısı Moskova’da yapıldı.

Rusya’nın haber ajansı TASS’da düzenlenen toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Rusya Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yapımcılar Mustafa Uslu ve Bulut Balkis, yönetmen Gökhan Arı, filmin Rus oyuncuları Leon Kemstach, Altın Portakal ödüllü Anna Andrusenko ile ünlü TV sunucusu Andrey Malakhov ve Rus devlet adamı Ramin Gasimov katıldı. Günün diğer etkinliği de Moskova Yunus Emre Enstitüsü’nde gerçekleşti. 'Bi Umut'ta rol alan Türk oyuncuların da paylaşılacağı ikinci basın toplantısı İstanbul’da yapılacak.

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Moskova’daki TASS Ajansı’nda düzenlenen basın toplantısıyla, Türk bir anne ve Rus bir evladın gerçek hikâyesinden ilham alan 'Bi Umut' filmi dünya kamuoyuna tanıtıldı. Film, trafik kazası sonrası felç kalan ve DNA testlerine rağmen kimliği belirlenemeyen bir çocuğa Umut adını vererek ona yıllarca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın sınır tanımayan sevgisini anlatıyor.

Rusya’da dört kez 'Yılın Annesi' seçilen Gülsüm Kabadayı, anneliğin kan bağıyla değil, sevgiyle var olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

"BU PROJEYE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yapımcı Mustafa Uslu’yu 'Ayla', 'Müslüm' ve 'Naim' gibi filmlerden tanıdığını belirterek sözlerine başladı. “Gülsüm Anne’nin yaşadığı ve bizlere yaşattığı bu etkileyici hikâye ile sinemasal başarı bir araya geldiğinde, ‘Bi Umut’ filminin çok güçlü sonuçlar elde edeceğine inanıyorum. Bu projenin başlangıcında sizlerle olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” dedi.

Tanju Bilgiç, “Bu hikâye sadece Türklerin değil, aynı zamanda Türkler ve Rusların ortak hikâyesi. Rusya’da bulunan bir Türk büyükelçisi olarak, iki halkın ortak değerlerine ve paylaştığı güçlü bağlara defalarca şahit oldum. Eminim ki aynı durum bir Türk çocuğunun başına gelseydi, bir Rus anne de aynı sevgiyi ve fedakarlığı gösterirdi” diyerek sözlerine devam etti. Bu ortak hikâyenin, çok başarılı bir filmle taçlanacağına inandığını vurgulayan Büyükelçi, “Bu filme elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Gülsüm Kabadayı REKLAM "BU FİLM, İKİ HALKI BİRBİRİNE DAHA DA YAKINLAŞTIRACAK" "Proje ilk geldiğinde ağlamaktan senaryoyu okuyamadık, o kadar etkilendik" diyerek sözlerine başlayan Bulut Balkis, 'Bi Umut'u Avrupa, Rusya ve BDT ülkelerinde aynı anda vizyona sokacaklarını belirtti. "Bu film sadece bir annenin çocuğuna olan sevgisini değil, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini, sınırları aşan merhameti ve fedakarlığı anlatıyor. NBU Gold olarak, projeye 6 milyon dolarlık yatırım yaparak destek olmaktan gurur duyuyoruz. 'Bi Umut'un Türkiye-Rusya ilişkilerine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu film, iki ülkenin halklarını birbirine daha da yakınlaştıracak. Rus halkı, Gülsüm Anne’ye büyük bir saygı ve takdir duyuyor. Ülkemiz ve Rusya arasındaki ilişkilerde bu film de bir umut olacak" dedi. Mustafa Uslu, Ramin Gasimov, Tanju Bilgiç, Gülsüm Kabadayı, Andrey Malakhov, Bulut Balkis, Anna Andrusenko ve Tunahan - Tolgahan - Alihan Kabadayı "DÜNYANIN EN ÜNLÜ OYUNCUSUNU DA GETİRSENİZ BU HİKÂYENİN ÖNÜNE GEÇEMEZ" Yapımcı Mustafa Uslu, bu insanlık hikâyesinin tüm dünyaya ulaşmasını istediklerini, çünkü bugün böyle bir sevgi ve merhamet öyküsüne her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Çekimlere 7 Nisan’da Antalya’da başlayıp ardından Rusya’da devam edeceklerini belirten Uslu, “Bu film sadece izleyicileri derinden etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda Gülsüm Anne’nin yaşadıkları ve yaşattıklarıyla milyonlara ilham verecek. Türkiye’den çıkan bu etkileyici öykünün, uluslararası arenada da hak ettiği takdiri göreceğine eminiz. Bu proje, sinemanın gücüyle iyiliği ve merhameti tüm dünyaya duyuracak” dedi. Mustafa Uslu, Ramin Gasimov, Tanju Bilgiç, Gülsüm Kabadayı ve Andrey Malakhov Mustafa Uslu, “Bu bir popüler kültür filmi değil. Dünyanın en popüler, en ünlü oyuncusunu da getirseniz, hikâyenin önüne asla geçemez. Umut’la Gülsüm Anne ve Gülsüm Anne’nin kendi öz üç evladı, dünyaya çok özel bir hikâye yazdılar. Bu hikâye çok kıymetli” ifadelerini kullandı. REKLAM Uslu, ardından “Büyükelçiliğimizi aradığımızda sağ olsunlar bizi kırmayıp desteklerini açıkladılar. Büyükelçimiz Tanju Bey, onca işinin arasında bugün bizimle, bizi yalnız bırakmadılar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Yunus Emre Enstitüsü de destekleriyle yanımızda. Türkiye’ye döndüğümüzde, çok kıymetli Türk oyuncularımızı açıklayacağımız bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bi Umut filmimizle bir Rus çocuğu ve Türk annenin hikayesini dört bir yanda savaş ve kaos olan dünyaya, örnek olarak duyuracağız” diye konuştu.

Mustafa Uslu "İZLEYİCİLERİN YAŞANMIŞ BİR HİKÂYEYİ DENEYİMLEMESİNİ İSTİYORUZ" “Uzun süredir senaryoyla yatıp kalkıyoruz ve detayları titizlikle işliyoruz” diyerek sözlerine başlayan Gökhan Arı; “Her sahnede seyirciyi göz önünde bulunduruyoruz çünkü bu hikâye gerçek olduğu için, sadece anlatmakla yetinmek istemiyoruz; izleyicinin de bunu hissetmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Rus oyuncular da dahil olmak üzere tüm ekibi oluştururken, bu duygunun içselleştirilmesine büyük önem veriyoruz. Seyircinin sahnelerde yalnızca bir hikâye değil, yaşanmış bir hayatı deneyimlemesini istiyoruz” dedi. Konuşamayan, yatalak ve felçli bir çocuğa 10 yıl boyunca gözü gibi bakan, kendi üç evladından ayırmayan ancak çoklu organ yetmezliği sonucu onu kaybeden Gülsüm Kabadayı, Umut’a duyduğu özlemle konuşmasına başladı. REKLAM Kabadayı, “Umut bugün aramızda, ben buna inanıyorum. Burası onun memleketiydi. Biz büyük bir heyecanla buraya geldik ama çocuklarımla sabaha kadar ağladık. Benim bir hayalim vardı; Umut iyileşecek ve birlikte Rusya’ya gelecektik. Maalesef onu kaybettik, içim tarifsiz bir acıyla dolu. Ama biliyorum ki Umut şu an yanımızda. Bugün oğlumun memleketinde, onun hikayesini dünyaya anlatacak bu filme hayat vermek benim için tarifsiz bir duygu” dedi. 12 YIL SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELDİLER Toplantının en unutulmaz anlarından biri, Rusya’nın ünlü televizyon sunucusu Andrey Malakhov’un Gülsüm Kabadayı ile buluşması oldu. Malakhov, Gülsüm Anne’nin elini öperek ona çiçek verdi ve yıllar önce Rus televizyonuna taşıdığı bu olayı asla unutmadığını söyledi. Üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen, bu hikâyenin hâlâ en çok izlenen program olarak kaldığını vurguladı. Gülsüm Kabadayı ve Andrey Malakhov Malakhov, basın toplantısında yaptığı konuşmada; “Geçmiş yılların televizyon reytinglerine baktım ve hiçbir haber bu kadar büyük bir izleyici kitlesine ulaşmamış” diyerek, Gülsüm Kabadayı’nın hikâyesinin ne kadar derin bir etki yarattığını dile getirdi. Filmde 'Umut’u canlandıracak başrol oyuncusu Leon Kemstach, bu rolün kendisine iki yıl önce teklif edildiğini, son bir yıldır da özel olarak hazırlandığını belirterek, “Hayatımın en önemli rollerinden biri. Bu hikâyenin tüm dünyada yankı uyandırması için elimden geleni yapacağım. Umut ve manevi annesi Gülsüm Anne arasındaki bağı en yüksek seviyede yaşatmak ve hissettirmek istiyorum” dedi.