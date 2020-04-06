Biberiye turşusu nasıl yapılır? Kış hazırlıkları yaparken acı biberli bol domatesli şeyler hazırlarız hep. Bu kez hazırlayacağımız turşu minik ve sarı rengiyle bazen çok acı oluşuyla bayılarak yediğimiz biberiye turşusu sözü fazla uzatmayalım ve mikrofonu Biberiye turşusuna bırakalım.

Biberiye Turşusu Malzemeler:

1 kg biberiye

1 tatlı kaşığı tepeleme iri turşuluk tuz

Yarım tatlı kaşığı limon tuzu

1 baş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirke

4 bardak içme suyu

Biberiye Turşusu Yapılışı: