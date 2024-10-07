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        Haberler Dünya Biden, 7 Ekim mesajında İsrail'in Gazze'deki saldırılara değinmedi | Dış Haberler

        Biden, 7 Ekim mesajında İsrail'in Gazze'deki saldırılara değinmedi

        ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Kassam Tugayları'nın geçen sene İsrail'e düzenlediği saldırıyla ilgili birer açıklama yaptı. İkilinin açıklamalarında Gazze'deki saldırılardan bahsedilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:26 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:26
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        7 Ekim mesajında Gazze'ye değinmedi
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        ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma değinmeden İsrail ile dayanışma vurgusu yaptı.

        Biden, "Yahudi halkı için 7 Ekim, Holokost'tan bu yanan yaşanan en ölümcül gün oldu." ifadesini kullandığı açıklamasında, Hamas'ın saldırılarında 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti.

        Açıklamasında, 250'den fazla kişinin esir alındığını ve bu kişiler arasında 12 Amerikalının bulunduğunu kaydeden Biden, saldırının hemen akabinde İsrail'e gittiğini ve o günden itibaren Tel Aviv'e siyasi ve askeri her anlamda çok güçlü şekilde destek verdiklerini vurguladı.

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        İSRAİL'E KARŞI SESSİZ

        Aynı açıklamasında 7 Ekim'den sonraki süreçte öldürülen Filistinlilere dikkati çeken Biden, kaç Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmeden "Çok fazla sayıda Filistinli bu çatışma yılında çok fazla acı çekti." ifadesini kullandı.

        İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almayan Biden, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.

        Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini savunan Biden, İsrail-Lübnan çatışmaları konusunda da diplomatik çözümü desteklediklerini ifade etti.

        HARRIS'TEN BENZER MESAJ

        Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris de ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini vurguladı.

        "Masum insanların acılarının sona ermesi için bir ateşkes ve esir anlaşmasının zamanı çoktan geçti." diyen Harris, açıklamasında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadı.

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        #ABD
        #israil
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