Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak - Dünya haberleri

        Biden, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

        ABD Başkanı Joe Biden, yarın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Beyaz Saray'da görüşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 22:40 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden, Almanya Cumhurbaşkanını ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Alman-Amerikan Günü" dolayısıyla Biden'ın yarın Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

        Jean-Pierre, liderlerin Ukrayna'ya verilen desteğin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkileri görüşeceklerini kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #joe biden
        #almanya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Putin'den Karabağ açıklaması
        Dolmabahçe'de yıkım!
        Dolmabahçe'de yıkım!
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        "Sözün bittiği yerdeyiz"
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        MİT'ten Ankara saldırısına sert yanıt!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Büyükekşi stadyumu terk etti!
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Şişli'de acı olay! Tıp öğrencisi AVM'nin balkonundan düştü
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Protestolar maç sonu da sürdü!
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Ukrayna'da füze saldırısı: 49 ölü
        Kartal tepetaklak!
        Kartal tepetaklak!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Esenler'de kahreden yangın!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Öğretim üyesine silahlı saldırıda yeni gelişme!
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Kredili yatırım yapılır mı?
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Bahçelievler'deki doğalgaz patlamasında flaş tespit!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Taşıt tanımaya ulusal sistem!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        Arnavutluk'ta tatil yapmanız için 5 neden
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı
        The Times, 2. sırada gösterdi! O ilçemizde sevinçle karşılandı