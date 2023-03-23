Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Biden hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme taşıdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a verdikleri destekle tanınan bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçmişte bir kadına yönelik cinsel taciz uyguladığı iddialarını gündeme getirdi

ABD'de bazı Cumhuriyetçiler, ABD Başkanı Biden hakkındaki cinsel taciz iddialarını gündeme taşıdı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD'de bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, Başkan Joe Biden'ın geçmişte bir kadına yönelik cinsel taciz uyguladığı iddialarını gündeme taşıdı.

Eski Başkan Donald Trump'a verdikleri destek ile tanınan Temsilciler Meclisi üyesi Floridalı Cumhuriyetçi Matt Gaetz ile Georgia milletvekili Marjorie Taylor Greene, Biden'ın 1990'larda Senatör olduğu dönemde asistanı olarak çalışan Tara Reade adlı kadının, Başkan'ın o dönem kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili Kongre'ye yazılı bir röportaj vereceğini duyurdu.

Gaetz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçmişteki tutumlarıyla ilgili soruları yanıtlayan tek kişi Başkan (Donald) Trump olmayabilir." diyerek, Reade'nin Biden'ın kendisini geçmişte taciz ettiği iddialarını gündeme getirdi.

Reade'nin, Kongre binasında kendisine cinsel saldırıda bulunan Biden'a fiziksel olarak direndiği iddialarını aktaran Gaetz, bu iddialarla ilgili inceleme yapılması gerektiğini savundu. Gaetz, konuyu Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Başkanı James Comer'e ilettiklerini ifade ederek, Reade'nin iddialarıyla ilgili Kongre'ye yazılı bir röportaj vereceğini ve bunu değerlendireceklerini bildirdi.

TRUMP HAKKINDAKİ İDDİALARA GÖNDERME

Tara Reade, 19 Mart'ta Twitter'dan, "Ne eski bir porno yıldızıyım ne de 'sus payı' aldım. Joe Biden 1993'te bana cinsel saldırıda bulunduğunda onun Senato'daki çalışanıydım. Bugüna kadar hiçbir soruşturma yapılmadı. Yalnızca medya ve troller beni hedef aldı." iddiasını paylaşmıştı. Milletvekili Greene de kendisine destek vererek, Reade'yi Washington'a davet etmişti.

Eski ABD Başkanı Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili 21 Mart Salı günü tutuklanmasını beklediğini duyurmuş ve bu nedenle protesto çağrısında bulunmuştu. Trump, neden tutuklanmasını beklediği konusunda ayrıntı vermemişti.

New York savcılarının, eski Başkan Trump hakkında yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya yakın olduğu bildirilmişti.

Diğer taraftan, 2017 yılından beri Temsilciler Meclisinde milletvekili olarak görev yapan Gaetz hakkında 2020 yılında 17 yaşında bir kızla ilişkiye girmek dahil seks ticareti yaparak federal yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Ancak 15 Şubat'ta Gaetz'in seks ticareti suçlamasından ceza almayacağı bildirilmişti.

Biden'ın ekibi, hakkında 2020 başkanlık seçimleri sürecinde de gündeme gelen "cinsel saldırı" iddialarını yalanlamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Xi Jingping'in tarihi görüşmesinden dikkat çeken görüntü
DÜNYA Putin ile Xi'nin tarihi görüşmesinden dikkat çeken ...
İsveç parlamentosu NATO tasarısını onayladı
DÜNYA İsveç NATO tasarısını onayladı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten ramazan ayı mesajı
DÜNYA Guterres'ten ramazan ayı mesajı
ABD, Kuzey Akım saldırılarına hiçbir şekilde müdahil olmadığını savundu
DÜNYA ABD'den Kuzey Akım saldırıları iddialarına ret
ABD: Rusya’nın teröre destek veren ülkeler listesine alınması istenmeyen sonuçlar doğurabilir
DÜNYA ABD'den kritik Rusya ve Çin açıklaması
İsrail'e ait bir İHA Suriye topraklarına düştü
DÜNYA İsrail'e ait bir İHA Suriye topraklarına düştü
Son dakika: Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Almanya'da aşırı sağcı 'İmparatorluk Vatandaşı' grubuna operasyon
DÜNYA Almanya'da aşırı sağcı gruba operasyon
Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü - Dünya haberleri
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
ABD'nin Ukrayna'ya desteğinde son durum ne?
DÜNYA ABD'nin Ukrayna'ya desteğinde son durum ne?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.