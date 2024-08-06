Biden ile Blinken'dan Orta Doğu'da artan gerilim konusunda telefon diplomasisi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Ürdün Kralı Abdullah telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Biden ile Kral Abdullah, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşürülmesinin ve özellikle Gazze'de bir ateşkese varılmasının önemi konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Antony Blinken da bölgede tansiyonun düşürülmesi ve daha fazla gerilim yaşanmaması noktasındaki çabaları değerlendirdi.