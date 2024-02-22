Biden'ın köpeği, başkanın korumalarını en az 24 kez ısırdı

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ABD Başkanı Joe Biden’in köpeği Commander’ın (Komutan) başkanın korumalarını en az 24 kez ısırdığı ortaya çıktı.

ABD’li üst düzey yetkililerin korunmasını üstlenen Gizli Servis’in kayıtları, Alman çoban köpeği Commander’ın başkanın korumalarına yarattığı sorunların boyutlarını gösterdi.

Kıdemli bir ajan, Commander nedeniyle Gizli Servis’in taktik değiştirdiklerini söylüyor ve ajanlarına köpekten “uzak durmalarını” tavsiye ediyor.

Uyarı, Commander’ın Beyaz Saray’dan çıkartılmasından birkaç ay önce yapılıyor.

Bilgi edinme yasası uyarınca yapılan taleple açığa çıkan belgeler, internette yayımlandı. Belgelerde Gizli Servis ajanlarının kimliklerini ve taktiklerini korumak için önemli ölçüde karartma yapıldı.

Belgelere göre Ekim 2022 ve Temmuz 2023 arasında Commander’ın en az 24 ısırma olayına karıştığı görülüyor. Gizli servis ajanlarının bileklerinden, kollarından, dirseklerinden, bellerinden, göğüslerinden, kasıklarından ve omuzlarından ısırıldığı görülüyor.

Belgeler sadece Gizli Servis ajanlarının başına gelenleri gösterdiğinden, Biden’ın köpeğinin karıştığı Beyaz Saray ya da Camp David personeline yönelik potansiyel ısırma olaylarını kapsamıyor.

Commander, bir Gizli Servis ajanını ciddi bir şekilde ısırdıktan sonra Beyaz Saray’dan gönderilmişti.

Köpek daha önce de bir ajanın kolunu ısırmış ve ajana dikiş atılmıştı. Bir belgeye göre Beyaz Saray’da yerlerin kan olması nedeniyle, binanın Doğu Yakasına yapılan turlara 20 dakika ara verildi.

Bir e-postaya göre de geçen Temmuz’da Commander’ın elinden ısırdığı bir ajana altı dikiş atıldı. Ajanın ciddi miktarda kan kaybettiği de vurgulandı.