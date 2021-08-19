Joe Biden'dan Taliban için ''varoluşsal kriz'' yorumu 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden, ABC News'te yayımlanan Good Morning America adlı sabah programında, Taliban'ın değiştiğini düşünüp düşünmediği sorularına karşılık "Hayır" cevabını verdi.

Biden sözlerine şu şekilde devam etti, "Sanırım bir tür varoluşsal kriz yaşıyorlar. Uluslararası toplum tarafından meşru bir hükûmet olarak tanınmak istiyorlar mı emin değilim." açıklamasında bulunan Biden, Taliban’ın inançları konusunda değişmediğini bilakis örgütün inançlarına daha adanmış göründüğünü sözlerine ekledi.

Biden, Afganistan'da kadın haklarını garantiye almak için askerî güç olmasa diplomatik ve ekonomik yaptırımlar ve baskıların uygulanabileceğini vurguladı.

Biden, Taliban’ın ''umursadıklarını söyledikleri toplumu bir arada tutmak için dile getirdiği söylemlere'' hiç güvenmediğini de aktardı.

Geçtiğimiz gün, George Stephanopoulos'un sorularını yanıtlayan Biden, ABD'nin tahliye operasyonunda uçağa tırmanmaya çalışan kişilerin, tüm dünya için utanç kaynağı olan görüntülerin hatırlatılması üzerine verdiği yanıtlarla tepki toplamıştı.