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Bige Önal'ın acı günü

Oyuncu Bige Önal'ın babası ve A Milli Takım ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Erhan Önal hayatını kaybetti

Bige Önal'ın acı günü! Babası Erhan Önal vefat etti - Magazin haberleri

Bige Önal, babasının acısıyla sarsıldı. 31 yaşındaki oyuncunun babası Erhan Önal vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 63 yaşındaki Erhan Önal'ın vefatıyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Galatasaray´ın efsane isimlerinden Erhan Önal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 12 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Erhan Önal, Almanya´da futbola başlarken Münih Türkgücü, Bayern Münih, Standart Liege, Fenerbahçe ve uzun yıllar Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı. Merhum Erhan Önal'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, Galatasaray Kulübü ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Önal, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ile birlikte.

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