Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Magazin Bihter filmi konusu nedir? Bihter oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bihter filmi oyuncu kadrosu: Bihter filmi konusu nedir?

        Halid Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu'dan uyarlanan Bihter filmi, 18 Nisan Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper'in üstlendiği filmin senaryosu Merve Göntem tarafından kaleme alındı. Peki, "Bihter filmi konusu nedir? Bihter oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Bihter filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 18:35 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Boran Kuzum'un paylaştığı Bihter filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 16 Kasım 2023 tarihinde Amazon Prime'da yayınlanan Bihter filmi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'lerde yayımlanan Aşk-ı Memnu adlı romanından uyarlanmıştır. Peki, "Bihter filmi konusu nedir? Bihter oyuncuları kimler, ne zaman çekildi" İşte detaylar...

        2

        BİHTER FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Sevilmeye aç Bihter zengin, saygıdeğer, yaşça kendinden büyük Adnan’ı toplumun ve para avcısı annesinin ona yaftaladıklarından kurtulmak için çıkış bileti olarak görür. Fakat çok geçmeden kocasının ilgisinden tatmin olmadığını, her genç kadın gibi başka ihtiyaçları olduğunu keşfeder. Alienin yakışıklı üyesi Behlül’le yasak bir aşk yaşayacak, hatta bu aşk için ölecek kadar cesurdur Bihter.

        3

        BİHTER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Farah Zeynep Abdullah - Bihter

        Boran Kuzum - Behlül

        Osman Sonant - Adnan Bey

        Hande Ataizi - Firdevs Hanım

        Helin Kandemir - Nihal

        Nezaket Erden - Peyker

        Lorin Menhart - Beşir

        4

        Mertcan Tekin - Nihat

        Mert İnce - Bülent

        Ebru Özkan - Matmazel

        Tilbe Saran - Arsen Hala

        5

        BİHTER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Filmin çekimleri İstanbul'un Beykoz, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        18 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        15 yaşındaki Gülden'in katilinin kan donduran yazışması!
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Eşini öldüren polisin cezası belli oldu!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Doğada ender oluşuyor! Kar ruloları görüldü!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası