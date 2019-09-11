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Bijon nedir? Bijon nasıl yazılır? Bijon TDK imla

Bijon sözcüğünün anlamı ve doğru yazımı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Bijon ne demek? İşte yanıtlar...

Bijon nedir?

Bijon ne demek? Bijon sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BİJON TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bijon şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "büjon" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "bijon"dur. 

BİJON NE DEMEK? 

TDK sözlüğüne göre bijon; motorlu taşıtlarda jantın şafta sabitlenmesi için kullanılan bir tür cıvata olarak tanımlanmaktadır. 

 

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