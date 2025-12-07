Bilal Erdoğan, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde konuştu

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde (KAİHL) düzenlenen Kıbrıs Çalıştayı'nda konuşan Erdoğan, iletişim kabiliyeti güçlü, özgüvenli ve vatansever gençler yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Öğrencilere yüksek öğrenim tercihleriyle ilgili önerilerde bulunan Erdoğan, çocukların yeteneklerine göre bölümlerde okumalarını ve ailelerin de bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Geçen hafta Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) giderek bir dizi görüşme ve incelemelerde bulunduklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'den okulların iletişim kurarak kardeş okullar edinmesinin önemli olduğunu belirtti.

Gençlerin Kıbrıs'ı daha iyi tanıması gerektiğini dile getiren Erdoğan, karışlıklı seyahat etmenin KKTC'deki öğrenci kulüpleriyle ortak projeler geliştirmenin buna önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Kıbrıs'ta 2004'te yapılan Annan Planı Referandumu'nda Türklerin 'evet' Rumların ise 'hayır' oyu verdiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Buna rağmen Avrupa, adayı, sınır sorunu olan bir ülkeyi üye olarak kabul etti. Kendi kurallarını çiğnemek suretiyle bunu yaptı. O zaman tabii kimse Türkiye'yi güçlü falan görmediği için bunları yapabiliyordu. Bugün olsa belki bunu yapması daha zor. Bugün 'Sayın Cumhurbaşkanı sizin bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki değerlendirmenize önem veriyoruz.' diyorlar. Mesela ben Sayın Macron'la Cumhurbaşkanımızın birçok telefon görüşmesine şahit olmuşumdur. Türkiye'nin zamanla olan güçlenişini, Cumhurbaşkanımıza olan itibarlarını canlı olarak görüyoruz. Zaten sizler de takip ediyorsunuz. Bu da Türkiye'yi dışarıda güçlü yapıyor. Avrupa'da böyle bir liderlik boşluğu olan dönemde Türkiye'de Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin olması bizim dış politikada gücümüzün ötesinde bir nüfuz sahibi olmamızı sağlıyor."

"BÖLGEMİZDEKİ EN BÜYÜK STRATEJİK TEHDİT İSRAİL" Kıbrıs meselesinin Türkiye açısından önemine vurgu yapan Erdoğan, bugün adada Yunan nüfusunun fazla olmasının burayı Yunan adası yapmadığını, tarihsel gerçeklerin farklı olduğunu kaydetti. Erdoğan, Kıbrıs'ın stratejik konumuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İngilizler Kıbrıs'a bedava uçak gemisi diyorlar. Yani uçak gemisi teknolojinizi geliştirmeden Akdeniz'in en stratejik noktasında uçak gemisi bulundurmuş oluyorsunuz. İsrail'in gözü oranın üzerinde. Çünkü İsrail'in güvenliği için de stratejik konumda olduğunu düşünüyorlar. Bugün zaten bölgemizdeki en büyük stratejik tehdit İsrail'in ta kendisidir. Etrafındaki ülkelerin hiçbirisinde istikrar olmasını istemez. Hiçbirisinin müreffeh olmasını, güçlenmesini istemez. Onun içindir ki Pakistan'dan Sudan'a kadar bütün bölge ülkeleri son 50 yılda bir şekilde iç çatışmalar, istikrarsızlıklar, terör tehdidi vesaire, bunlarla boğuşarak hep zayıf tutulmuş, hep zayıflatılmıştır." Türkiye'nin ilişkileri ve tarihsel bağ düşünüldüğünde komşu ülkelerin güçlenmesinin Türkiye'yi daha çok güçlendireceğini dile getiren Erdoğan, çünkü bölgenin güç merkezinin Türkiye olduğunu belirtti.

Kültürel güç merkezi olmanın önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bunun için kendi kimliğimizi, kendi kültürümüzü yeniden kuşanmak zorundayız. Yani kötü bir Batı taklidi olduğumuz zaman bize kimse kıymet vermez. Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey bir Kızılelma. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin dünyaya damgasını vurmasının hedef olarak konduğu bir Kızılelma. Sizler eğitiminizle bilginizle görgünüzle bunu başaracak olan insanlarsınız. Hedeflerinizin ardına gayretinizi seferber edecek olan sizlersiniz. Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vurmak için altyapısı, temel edinimleri bence kazanılmış durumda. Bunda sonrası sizlerin hedeflerini yüksek tutmasıyla olacak." Konuşmasının ardından okul müdürü Şeyma Şahin, Erdoğan'a günün anısına hediye takdim etti. Erdoğan ve protokol üyeleri, daha sonra KKTC ile ilgili hazırlanan fotoğraf sergisi ve öğrencilerin teknolojik çalışmalarının bulunduğu stantları gezdi. İki gün süren çalıştaya 15 liseden 250'den fazla öğrenci müzakereci olarak katıldı.