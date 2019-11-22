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Bilal Saygılı kimdir? Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi nerede?

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla gerçekleşti. Camiinin ismi olan Bilal Saygılı olması nedeniyle vatandaşlar 'Bilal Saygılı kimdir?' sorusunun yanıtını merak ettiler. Peki, Bilal Saygılı kimdir?

Bilal Saygılı

Bilal Saygılı, 1970 yılında Ankara’da doğdu. Lise eğitimini 1985-1987 yılları arasında Karşıyaka Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise 1987-1991 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.1986 yılında kurulan Saygılı Rulman şirketinde 1991 yılında Genel Müdür olarak iş hayatına atılan Bilal Saygılı, bugün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Rulman ve güç aktarım ürünlerinde Türkiye’nin öncü firmalarından olan Saygılı Rulman’ı 50 metrekarelik bir dükkandan 10 bin metrekarelik bir tesise taşıyan Bilal Saygılı, gerek Türkiye’nin gerekse uluslararası sektörlerin rulman ihtiyacını karşılama noktasında şirketinin küresel ve güçlü bir marka olmasını hedefliyor.

MÜSİAD İzmir’in kurulduğu ilk yıllardan itibaren üyesi ve Genç MÜSİAD İzmir’in kurucusu olan Bilal Saygılı, bugün MÜSİAD İzmir Başkanıdır.

Ticaret hayatındaki başarıların yanı sıra milli otomobil sporcusu olan Bilal Saygılı, hayırsever bir iş insanı, evli ve üç çocuk babasıdır.

Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi nerede?

Adres: Erzene, 35040 Bornova/İzmir

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