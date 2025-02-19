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        Bilecik'in bazı ilçelerinde okullara kar tatili

        BİLECİK Valiliği yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 23:51 Güncelleme: 19.02.2025 - 23:51
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        Bilecik'in bazı ilçelerinde okullara kar tatili
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        BİLECİK Valiliği yoğun kar yağışı beklendiğini belirterek, bazı ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

        Bilecik’te hava sıcaklığı sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı bekleniyor. Bilecik Valiliği olası kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinin yanı sıra Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Valilik sitesinden yapılan açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizdeki kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Şubat 2025 Perşembe günü, Bilecik merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerimizin tamamında, Osmaneli ilçemizde ise taşımalı eğitim kapsamındaki köylerde (Ağlan, Adliye, Hisarcık, Sarıyazı, Boyunkaya, Oğulpaşa, Avdan, Çiftlik, Belenalan ve Orhaniye) resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen mezkur yerlerde bulunan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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