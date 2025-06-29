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        Bilecik'te yanan alanlar havadan görüntülendi

        BİLECİK'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:05
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        Bilecik'te yanan alanlar havadan görüntülendi
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        BİLECİK’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yaklaşık 35 kilometrekarelik alanda etkili olan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

        Sakarya’da cuma günü başlayan orman yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle hızla yayılarak Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Tepe noktalardaki ormanlarda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik Valiliği 14 yerleşim yerine tedbir amacıyla tahliye kararı verirken, ilçenin Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahallesi, Alıç köyü Akçaözü ve Elmümin mahalleleri, Kavak köyü Ormancılar Mahallesi, Akçakavak köyü, Kavak köyüne bağlı Muratlar, Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahalleleri, Tongurlar köyü Urgancılar Mahallesi, Kümbet köyü Dumanlar Mahallesi ile Çiftlik köyü boşaltıldı. Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu da orman yangınları nedeniyle tedbiren boşaltılarak 1081 tutuklu ve hükümlünün çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına nakledildiği belirtildi.

        Ayrıca yapılan ilk hasar tespit incelemelerinde Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki yangınlarda 3 köyde 47 ev ve eklentilerinin yıkıldığı, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi yapının ağır hasar aldığı saptandı. Orman yangınlarına karadan arazözler ve iş makineleri, havadan ise uçak ve helikopterle müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına binin üzerinde personel katıldı. Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerindeki yangınlar bugün kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, 35 kilometrekarelik bir alanda etkili olan angının yol açtığı zarar dron ile görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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