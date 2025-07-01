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        Bilecik'te orman yangını

        BİLECİK'in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde orman yangını çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:15
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        Bilecik'te orman yangını
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        BİLECİK’in merkeze bağlı Vezirhan beldesinde orman yangını çıktı, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Merkeze bağlı Vezirhan beldesinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

        Sakarya’da geçen hafta cuma günü çıkan, Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine de sıçrayan orman yangınları güçlükle kontrol altına alınmıştı. Bölgede halen soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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