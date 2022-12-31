Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni yatırım için temel atıldı

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BİLECİK (AA) - Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde (PORSAB) yeni fabrikanın temeli törenle atıldı.

Doluluğun yüzde 100'e ulaştığı PORSAB'da inşaatına başlanan fabrikada, 10 bin dekar kapalı alanda sanayi tipi pompa üretilecek.

Kurban kesilerek dualarla yapılan temel atma törenine, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, PORSAB Müdürü Muammer Yıldırım, İl Genel Meclisi üyeleri, firma yetkilileri ve davetliler katıldı.

Altay, törende yaptığı konuşmada, "İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm arsalarımız satıldı. İnşallah temelini attığımız pompa fabrikası da ilçemize ayı bir katma değer katacaktır. Kurulacak fabrika, Güngör Gün beyefendiye ve ilçemize hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Tekin de "hayırlı olsun" dileklerinde bulunarak, firma sahibi Gün’e hediye takdim etti.



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