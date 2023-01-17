Bilecik'teki seralarda marul, taze soğan ve roka hasadı başladı

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BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde yaklaşık 5 bin dekar alanda üretilen kışlık sebzeler, satış noktalarına gönderiliyor.

Sakarya Havzası'nda yer alan iki ilçede kurulu seralarda marul, taze soğan ve roka hasadı başladı. Toplanıp, temizlenip sevkiyatı yapılan sebzeler, yüzde 80'i İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde tüketiciyle buluşturuluyor.

Söğüt Hamitabat köyü Muhtarı İbrahim Metin, AA muhabirine, kış sezonu olması nedeniyle seraların yaklaşık yüzde 80'inde marul ve yeşil soğan yetiştirildiğini söyledi.

Seraların, marul kesimi ve yüklemede çalıştırılmak için çevre illerden gelen işçilere de ekmek kapısı olduğunu belirten Metin, yıllık 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını ve bu konuda önemli bir potansiyele sahip olduklarını vurguladı.

Kışlık mahsul yetiştirmenin zor olduğunu kaydeden Metin, şöyle konuştu:

"İklim şartlarına göre marulu yetiştirmek oldukça zahmetli. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazla. Gece don oluyor, dondan korunması gerekiyor. Hava ısındığı zaman da sıcaktan korumak zorundayız. Ani hava değişiklerinden marul etkileniyor, etkilenmemesi için de zirai mücadele gerekiyor. Günümüzü seralarda geçiriyoruz, çok uğraş veriyoruz. Sofraya gidene kadar tüm zahmeti çiftçimiz çekiyor. Yani yaz kış seralarda çalışıyoruz."

Metin, üreticilerin marulun adedini 5-6 liradan sattığını ifade etti.

Çiftçilerden Ali Kaya da yaklaşık 20 yıldır marul üretimiyle uğraştığını aktararak, "Hasada erken saatlerde başlıyoruz. Marul ve taze soğan işi zahmetli ama üretiyoruz. Ailece, çoluk çocuk seralardayız. Dikiminde ve hasadında birlikteyiz. Hem rekolteden hem de fiyattan memnunuz. Allah bereket versin." dedi.

Hasan Dülger ise 14 serasında yazın domates ve salatalık, kışın ise kıvırcık marul yetiştirdiğini bildirdi.

Söğüt ve İnhisar'daki seralarda kışlık sebze hasadı mart ayı sonuna kadar devam edecek.

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