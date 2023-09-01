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        BŞEÜ'nün bilimsel araştırma çalışmalarında artış sağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:23
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        BŞEÜ'nün bilimsel araştırma çalışmalarında artış sağlandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik araştırmalarda yüzde 70 artış sağlandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, yapılan bilimsel araştırmalarla son yıllarda üniversitenin geleceğe yön vermeye devam ettiği belirtilerek, akademik araştırmaların toplandığı Web Of Science verilerine göre 2019 yılında 176 olan yayın sayısını son 3 yılda 993'e yükselttiği duyuruldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, scopus verilerine göre 2019 yılında 188 olan yayın sayısının son 3 yılda 1066’ya yükseldiğini aktararak, şunları ifade etti.

        "Üniversitemizin uluslararası arenada etkinlik ve görünürlüğünün artmasını sağlayan yayın sayılarında pandemi koşullarına rağmen yüzde 70 artış gerçekleşti. Geldiğimiz bu nokta şaşırtıcı değil. Gerek yurt dışı akademik deneyime sahip kadromuzla gerekse yurt içi sektöre hakim dinamik kadromuzla yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamaktayız. Türkiye’deki üniversitelerin yayın oranları dikkate alındığında üniversitemizin bilimsel araştırma sıralamasında önemli bir yeri bulunmaktadır. Son yıllarda proje destekleri önemli ölçüde arttı. Tüm akademisyenlerimizin fikirlerini projeye dönüştürebilmeleri ve gerçekleştirebilmeleri için büyük çaba sarf etmekteyiz. Bu kapsamda kurduğumuz Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisimizin de yayın sayılarımızdaki artışa ciddi katkıları olmaktadır."

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